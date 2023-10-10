В России призвали помочь плененной немке и эвакуировать ее в Россию

Как член СПЧ я считаю, что если у нас есть хоть малейшая возможность вытащить как можно больше людей из плена, то мы должны это сделать. В том числе помочь немке Шани Лук, которая хоть и не является россиянкой, но очевидно находится в ужасных условиях и ситуации, когда ее родная страна бездействует. Это был бы очень хороший показатель для нас, мы можем показать всей Европе, что заботимся не только о наших гражданах, но и помогаем другим. Мы можем вывезти эту девушку в Россию и позже передать родным, — рассказала Меркачева.