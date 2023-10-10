Экс-порноактриса Халифа лишилась контракта с Playboy из-за поддержки ХАМАС

Журнал Playboy разорвал контракт с бывшей порноактрисой и блогером Мией Халифой из-за того, что девушка публично поддержала действия палестинского движения ХАМАС.

Ранее она опубликовала в соцсетях пост, в котором назвала палестинцев борцами за свободу. Также она якобы написала пост, в котором призвала ХАМАС «перевернуть свои телефоны» и снимать казни горизонтально.

«Сегодня мы пишем, чтобы сообщить вам о нашем решении прекратить отношения Playboy с Мией Халифой, включая удаление канала Playboy Мии на нашей платформе для авторов», — приводит текст письма редакции журнала издание Business Today.