Народный артист России Эдгард Запашный ответил на обвинения в жестоком обращении с животными.

Знаменитый дрессировщик заявил, что был вынужден применить силу по отношению к тиграм из-за того, что животные начали драться. При этом Запашный добавил, что он собственноручно на протяжении нескольких лет вместе с братом Аскольдом публиковал видеоролики с репетиций, на которых показывал драки животных и методы предотвращения их схваток.

Объясняя такие жесткие методы воспитания, какими они могут показаться на первый взгляд, артист рассказал, что схватки двух мощных хищников могут в результате привести к гибели одного из животных, если не вмешается человек. Также Запашный добавил в своем Telegram-канале, что нередко приходится применять в таких ситуациях спецсредства, вроде водометов, палок и холостого оружия.