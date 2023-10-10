В Мурманской области выпало несколько сантиметров снега

За минувшие сутки в Мурманской области прошли снегопады, местами выпало около трех сантиметров снега.

© Российская Газета

Как сообщила начальник Гидрометцентра Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Сиеккинен, в городе Ковдоре еще 7 октября прошли осадки с налипанием мокрого снега, что относится к неблагоприятным метеорологическим явлениям. В частности, снег может налипать на провода ЛЭП и приводить к их обрыву.

Днем 11 октября и в течение суток 12 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный глубокий циклон, смещающийся с центральной части Скандинавии на север Карелии, отметили в Мурманском УГМС. Начиная с южных районов региона, пройдет снег, местами ожидается сильный порывистый ветер, температура воздуха составит днем от минус одного до плюс четырех градусов, а ночью от плюс двух до минус трех градусов.

В Минтрансе Мурманской области порекомендовали водителям воздержаться от поездок за пределы городов на летней резине, поскольку на многих участках дорог уже образовался гололед.