Адвокат прокомментировал слухи об утрате актрисой «Сватов» $110 тысяч
Адвокат опроверг информацию о том, что заслуженная артистка РФ Маргарита Шубина оказалась потерпевшей по делу об исчезновении 110 тысяч долларов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ранее телеканал сообщил, что россиянка лишилась 110 тысяч долларов, доверившись подруге. В марте 2023 года она уезжала за границу и решила передать знакомой на временное хранение свои валютные сбережения. 16 сентября она вернулась за деньгами, однако у женщины их не оказалось. Подруга заявила, что ее сын нашел крупную сумму в долларах и потратил ее.
Изначально РЕН ТВ сообщал, что потерпевшей является Шубина, известная зрителям по роли Любы в сериале «Сваты». Позднее адвокат потерпевшей опроверг информацию о том, что причастна к ситуации.
Сейчас МВД проводит проверку по факту исчезновения денег. Подробности инцидента выясняются.