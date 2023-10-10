Адвокат прокомментировал слухи об утрате актрисой «Сватов» $110 тысяч

Адвокат опроверг информацию о том, что заслуженная артистка РФ Маргарита Шубина оказалась потерпевшей по делу об исчезновении 110 тысяч долларов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее телеканал сообщил, что россиянка лишилась 110 тысяч долларов, доверившись подруге. В марте 2023 года она уезжала за границу и решила передать знакомой на временное хранение свои валютные сбережения. 16 сентября она вернулась за деньгами, однако у женщины их не оказалось. Подруга заявила, что ее сын нашел крупную сумму в долларах и потратил ее.