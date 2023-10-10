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Адвокат прокомментировал слухи об утрате актрисой «Сватов» $110 тысяч

Адвокат опроверг информацию о том, что заслуженная артистка РФ Маргарита Шубина оказалась потерпевшей по делу об исчезновении 110 тысяч долларов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Адвокат прокомментировал слухи об утрате актрисой «Сватов» $110 тысяч
© РИА Новости

Ранее телеканал сообщил, что россиянка лишилась 110 тысяч долларов, доверившись подруге. В марте 2023 года она уезжала за границу и решила передать знакомой на временное хранение свои валютные сбережения. 16 сентября она вернулась за деньгами, однако у женщины их не оказалось. Подруга заявила, что ее сын нашел крупную сумму в долларах и потратил ее.

Изначально РЕН ТВ сообщал, что потерпевшей является Шубина, известная зрителям по роли Любы в сериале «Сваты». Позднее адвокат потерпевшей опроверг информацию о том, что причастна к ситуации.

Сейчас МВД проводит проверку по факту исчезновения денег. Подробности инцидента выясняются.

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