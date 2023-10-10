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Нарколог Шуров назвал самые «пьющие» профессии

Больше всего в России пьют силовики, заявил психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru.

Нарколог назвал самые «пьющие» профессии
© РИА Новости

По его словам, излишний интерес к спиртному у работников силовых структур обусловлен большими нагрузками и риском для жизни. Шуров отметил, что также много пьют политики и чиновники.

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