Вернувшемуся в РФ олигарху Фридману грозит проверка по статьям УК

Российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана проверят по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, заявление на бизнесмена отправлено в Генпрокуратуру РФ.

«Михаилу Фридману грозит проверка сразу по двум статьям Уголовного кодекса — госизмена и дискредитация ВС РФ», — говорится в сообщении.

По данным канала, проверка пройдет из-за отправленных 150 миллионов евро якобы на помощь ВСУ, чтобы снять с себя антироссийские санкции.

Отмечается, что заявление на миллиардера отправлено в Генпрокуратуру РФ. Его написал руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский. По его словам, Фридмана нужно задержать, чтобы он не продолжил финансировать ВСУ.