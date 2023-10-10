Вернувшемуся в РФ олигарху Фридману грозит проверка по статьям УК
Российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана проверят по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, заявление на бизнесмена отправлено в Генпрокуратуру РФ.
«Михаилу Фридману грозит проверка сразу по двум статьям Уголовного кодекса — госизмена и дискредитация ВС РФ», — говорится в сообщении.
По данным канала, проверка пройдет из-за отправленных 150 миллионов евро якобы на помощь ВСУ, чтобы снять с себя антироссийские санкции.
Отмечается, что заявление на миллиардера отправлено в Генпрокуратуру РФ. Его написал руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский. По его словам, Фридмана нужно задержать, чтобы он не продолжил финансировать ВСУ.
Ранее совладелец «Альфа-Групп» вернулся в РФ из Израиля из-за конфликта государства с Палестиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Михаил Фридман вернулся из Израиля в Россию, так как является гражданином РФ и может беспрепятственно приезжать и жить в стране, несмотря на то что в 2022 году он переводил средства на нужды ВСУ, передает RT.