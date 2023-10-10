Эксперт обозначил уровень цен на новогодний отдых за границей
Эксперт по туризму Николай Мельник в разговоре с Рамблером рассказал о самых популярных направлениях новогоднего отдыха Россиян в этом году, а также обозначил уровень цен на путевки.
Если говорить о выездном туризме, то сейчас в основном формируются пакеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд, а также на Кубу и Шри-Ланку. В ноябре мы, возможно, откроем Китай - остров Хайнань. Но пока это направление под вопросом. Я видел полетные программы, которые были выстроены во Вьетнам, но данное направление тоже пока под вопросом. Все зависит от того, даст ли соответствующее разрешение Росавиация... Пакетные туры в Турцию сейчас не предлагают. В доковидное время были новогодние туры в Турцию, и они стоили достаточно дешево, поскольку, как правило, купаться в море там в это время года невозможно, это можно делать только в подогреваемых бассейнах, которые есть только в пятизвездочных премиальных отелях. Тогда цена на туры из-за этого параметра очень сильно отличалась, но сейчас туроператоры не очень активно формируют такие предложения. Тем не менее у потребителей есть возможность забронировать наземную программу в Турции через туроператора, а билеты на самолет докупить самостоятельно.Николай МельникЭксперт по внутреннему и выездному туризму
Специалист вместе с тем обозначил текущий уровень цен на наиболее популярные направления отдыха у россиян (с вылетом из Москвы). Так, стоимость путевки на новогодние праздники в ОАЭ на двоих с проживанием с трехзвездочном отеле начинается от 160 тыс. рублей. Путевка на двоих в Шри-Ланку (отель две звезды) обойдется минимум в 270 тыс. рублей. В Таиланде в этот период паре можно будет отдохнуть за 225 тыс. рублей, во Вьетнаме - за 317 тыс., на Кубе - за 280 тыс. Отдых в трехзвездочном отеле в Египте в период с 29 декабря по 5 января обойдется в 180 тыс. рублей.
"Но нужно отметить, что в Египте, например в Хургаде, новогодние праздники не всегда бывает тепло - там большое количество ветров", — сказал Мельник.
Цены на отдых за границей во многом зависят от курса рубля и текущего уровня спроса, подчеркнул эксперт.
"Туры на новогодние даты лучше бронировать заранее, потому что в декабре ценник будет уже очень высокий, поскольку останутся последние места, либо же никаких мест уже не останется. Это важный момент", — сказал Мельник, добавив вместе с тем, что с середины ноября в продаже будут появляться "горящие" туры, которые помогут существенно сэкономить на новогоднем отдыхе.
Тем российским туристам, которые будут самостоятельно бронировать билеты на регулярные рейсы, эксперт посоветовал покупать их заранее, а также брать возвратные тарифы.
"Многие туристы экономят на этом, полагая, что ничего не случится, но потом теряют большие суммы денег... Кроме того, ни в коем случае нельзя пренебрегать медицинскими страховками. Медицинская страховка обязательна в каждой стране. Если, не дай бог, произойдет что-то плохое – без страховки будут колоссальные растраты. Лучше отдать полторы тысячи рублей за страховку, чем потом отдавать 10 или 15 тыс. долларов или евро, потому что за границей лечиться очень дорого", — заявил собеседник.
"В целом мы можем рассматривать любое направление, но уже не через туроператора. То есть россияне могут сегментировано подбирать туры в любую страну, но тогда прямого перелета не будет - будут стыковочные рейсы. И этот момент обязательно нужно учитывать. Однако стоить отметить, что в этом году, как и в прошлом, большинство россиян будет отдыхать на наших российских курортах. Акцент идет на регион Сочи, прежде всего на Красную Поляну", — заключил он.
Ранее сообщалось, что спрос на Мальдивские острова среди россиян упал на 37 процентов.