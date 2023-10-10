Если говорить о выездном туризме, то сейчас в основном формируются пакеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд, а также на Кубу и Шри-Ланку. В ноябре мы, возможно, откроем Китай - остров Хайнань. Но пока это направление под вопросом. Я видел полетные программы, которые были выстроены во Вьетнам, но данное направление тоже пока под вопросом. Все зависит от того, даст ли соответствующее разрешение Росавиация... Пакетные туры в Турцию сейчас не предлагают. В доковидное время были новогодние туры в Турцию, и они стоили достаточно дешево, поскольку, как правило, купаться в море там в это время года невозможно, это можно делать только в подогреваемых бассейнах, которые есть только в пятизвездочных премиальных отелях. Тогда цена на туры из-за этого параметра очень сильно отличалась, но сейчас туроператоры не очень активно формируют такие предложения. Тем не менее у потребителей есть возможность забронировать наземную программу в Турции через туроператора, а билеты на самолет докупить самостоятельно.

Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму