Что пользователи ожидают от СМИ в социальных сетях

Россияне раскрыли, что им нравится в новостных соцсетях и каналах медиа, а что – на сайтах СМИ

Сейчас контент СМИ публикуется везде – и на сайтах самих изданий, и в их группах в соцсетях и Telegram-каналах. У многих медиа этим занимаются даже разные редакции. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили интернет-пользователей о том, какие плюсы и минусы они выделяют в новостном потреблении с разных платформ.

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По мнению более чем трети россиян (36%), соцсети и каналы в мессенджерах должны быть, в отличии от сайтов медиа, площадками для обсуждения новостей. 26% уверены, что информация в них обязана появляться оперативнее, 17% хотят видеть в них микс новостей и новых форматов – мемов, сторис и других. 11% считают, что в соцсетях СМИ нужно дублировать контент сайта, а каждый десятый (10%) – что он должен принципиально различаться.

У 62% респондентов подписки в соцсетях и мессенджерах частично совпадают с их любимыми новостными площадками. 24% не подписываются на те медиа, которые читают на сайтах, у 14% подписки дублируют любимые интернет-СМИ.

Пользователи рассказали подробнее о паттернах медиапотребления. Так, 52% читают новости в соцсетях и мессенджерах круглосуточно, про сайты СМИ так ответили уже 42%. По утрам мониторят новости 15% и 23% (в соцсетях и на сайтах соответственно), вечером и во время обеда частота потребления на площадках совпадает – 14% / 14% и 5% / 5%. Днём читают в соцсетях реже (8%), чем на сайтах (10%). А перед сном вновь заходят за контентом и туда, и туда (6% и 6%).

Читатели рассказали, почему им удобнее получать новости СМИ через соцсети и мессенджеры. Для 49% главный плюс – их не надо искать, они сами тебя находят. 21% отмечают, что информация там лаконичнее и проще написана, пятая часть (20%) ценят экономию времени. 10% респондентов нравится, что можно сразу обсудить новость с друзьями и подписчиками.

Участники опроса также выделили ряд преимуществ сайтов СМИ. 48% нравится, что все важные новости находятся на одном экране, 19% ценят погружение в контекст через дополнительные видео и гиперссылки. 12% не любят, что в соцсетях и мессенджерах их отвлекают мемы и сообщения, 11% отмечают более качественные фото и иллюстрации. Каждому десятому (10%) нравится читать сайты СМИ из-за бо́льшей верификации (есть цитаты, ссылки на источники).