На Урале семья с 12 детьми осталась без всех пособий

В Свердловской области семья Кириченко, которая растит 12 детей, осталась без всех пособий. Об этом сообщает издание E1.ru.

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Супруги остались без социальных выплат после изменение правил получения пособий в 2023 году. Основанием для отказа в выплатах послужило наличие участка в деревне в 300 км от Екатеринбурга, в Тугулыме, где семья жила раньше. Сейчас Кириченко с детьми проживают в доме, подаренным им местным меценатом в городе Березовский.

«Основания для отказа - слишком много земли. У нас в деревне осталось 25 соток плюс 14 соток - наш нынешний участок рядом с подаренным домом в Березовском. А если у городской семьи больше 25 соток — значит, пособия не положены», — рассказала Екатерина Кириченко в беседе с журналистами.

Кириченко посетовала, что при лишении пособий чиновники не смотрят ни на кадастровую стоимость участка, ни на количество собственников земли.

Как рассказала женщина, что до июня 2023 года семья получала пособий на 120 тысяч рублей. Сейчас 14 человек живут на зарплату двух супругов в 50 тысяч рублей. Екатерина работает главой небольшого фонда, а ее супруг — таксистом.

Семья собирается продавать участок с деревенским домом, купленным некогда на материнский капитал, чтобы вернуть себе возможность претендовать на пособие.