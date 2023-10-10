Третьяковская галерея открыла первую за 65 лет выставку работ Рериха

Третьяковская галерея открыла выставку «Николай Рерих» в честь 150-летия со дня рождения художника, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя гендиректора галереи по научной работе Татьяны Карповой. По ее словам, это первая за 65 лет выставка художника, открытая в Третьяковке. Всего экспонируется более 100 различных произведений из 18 музеев и архивов, в том числе Российского государственного исторического архива.

Наследие мастера актуально как никогда: идеи объединения Востока и Запада. Он сам был своеобразным мостом между азиатской и европейской цивилизациями. Художник очень много сделал для того, чтобы культура Востока была более понятной западному человеку, — отметила Карпова.

Архитектор выставки Евгений Асс подчеркнул, что экспозиция была оформлена в виде двух больших пространств. Первое пространство посвящено России, а второе — Востоку. «Российский» зал оформлен в виде прямоугольника с крестом в основании, в то время как зал Востока имеет циркульную форму, отсылающую к колесу Сансары.