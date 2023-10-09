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Поплавская высказалась об уехавших в Израиль звездах

Актриса Яна Поплавская резко высказалась в адрес артистов, уехавших из России в Израиль. У себя в Telegram-канале она заявила, что все они гонятся только за собственным благополучием, поэтому ни одна страна мира не станет их Родиной.

Поплавская высказалась об уехавших в Израиль звездах
© ТАСС

«Жаль ли мне уехавших, декларирующих свою позицию словами "Не могу жить в стране-агресоре, которая воюет с соседом, поеду в Израиль!". Там большая русскоязычная диаспора, пристроюсь! Главное — сытая спокойная жизнь! Не сбылось, не случилось, потому что срать им на проблемы любой страны, главное их Я, возведенное в абсолют», — написала она.

Но теперь, по словам актрисы, неудобным стал для них и Израиль из-за конфликта страны с Палестиной.

«Не ту страну выбрали? Не туда уехали? И мечутся они, как безумные, опять не тепло и не сладко! Нет у них Родины и не было никогда! И врали вы о любви к справедливости и мире, врали о позиции своей! Ни одна страна мира не будет вашей Родиной, не принадлежите вы ни к одному народу! Неприкаянные, без роду, без племени!» — отметила Поплавская.

Она указала, что пока настоящие патриоты своей родины шли на призывные пункты, «новые евреи» писали «тоскливые посты в социальных сетях и удаляли неудобные комментарии».

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