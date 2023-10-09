Поплавская высказалась об уехавших в Израиль звездах

«Не ту страну выбрали? Не туда уехали? И мечутся они, как безумные, опять не тепло и не сладко! Нет у них Родины и не было никогда! И врали вы о любви к справедливости и мире, врали о позиции своей! Ни одна страна мира не будет вашей Родиной, не принадлежите вы ни к одному народу! Неприкаянные, без роду, без племени!» — отметила Поплавская.