Поплавская высказалась об уехавших в Израиль звездах
Актриса Яна Поплавская резко высказалась в адрес артистов, уехавших из России в Израиль. У себя в Telegram-канале она заявила, что все они гонятся только за собственным благополучием, поэтому ни одна страна мира не станет их Родиной.
«Жаль ли мне уехавших, декларирующих свою позицию словами "Не могу жить в стране-агресоре, которая воюет с соседом, поеду в Израиль!". Там большая русскоязычная диаспора, пристроюсь! Главное — сытая спокойная жизнь! Не сбылось, не случилось, потому что срать им на проблемы любой страны, главное их Я, возведенное в абсолют», — написала она.
Но теперь, по словам актрисы, неудобным стал для них и Израиль из-за конфликта страны с Палестиной.
«Не ту страну выбрали? Не туда уехали? И мечутся они, как безумные, опять не тепло и не сладко! Нет у них Родины и не было никогда! И врали вы о любви к справедливости и мире, врали о позиции своей! Ни одна страна мира не будет вашей Родиной, не принадлежите вы ни к одному народу! Неприкаянные, без роду, без племени!» — отметила Поплавская.
Она указала, что пока настоящие патриоты своей родины шли на призывные пункты, «новые евреи» писали «тоскливые посты в социальных сетях и удаляли неудобные комментарии».