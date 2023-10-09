В России представили снеки и лапшу из сверчков

В России на форуме Innofood 2023 представили снеки и лапшу из сверчков
В России в рамках форума Innofood были представлены различные продукты из сверчков, в том числе шоколад, печенье и лапша. Об этом пишет РИА «Новости».
Также на форуме показали пищевую добавку «Росэнерджи», изготовленную из сверчковой муки и порошка витграсса.
По данным агентства, добавка содержит высокое количество белка, а также богата витаминами и минералами.
Представитель бренда «Росэнерджи» пояснил, что такие добавки можно использовать для того, чтобы разнообразить рацион.
Директор фирмы «Эфко» Сергей Иванов отметил, что задача производителей альтернативной еды заключается в том, чтобы «накормить и не коптить», то есть не создавать дополнительную нагрузку на экологию.
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