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В России на форуме Innofood 2023 представили снеки и лапшу из сверчков

В России в рамках форума Innofood были представлены различные продукты из сверчков, в том числе шоколад, печенье и лапша. Об этом пишет РИА «Новости».

В России представили снеки и лапшу из сверчков
© РИА Новости

Также на форуме показали пищевую добавку «Росэнерджи», изготовленную из сверчковой муки и порошка витграсса.

По данным агентства, добавка содержит высокое количество белка, а также богата витаминами и минералами.

Представитель бренда «Росэнерджи» пояснил, что такие добавки можно использовать для того, чтобы разнообразить рацион.

Директор фирмы «Эфко» Сергей Иванов отметил, что задача производителей альтернативной еды заключается в том, чтобы «накормить и не коптить», то есть не создавать дополнительную нагрузку на экологию.

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