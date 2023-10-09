В России представили снеки и лапшу из сверчков

В России в рамках форума Innofood были представлены различные продукты из сверчков, в том числе шоколад, печенье и лапша. Об этом пишет РИА «Новости».

Также на форуме показали пищевую добавку «Росэнерджи», изготовленную из сверчковой муки и порошка витграсса.

По данным агентства, добавка содержит высокое количество белка, а также богата витаминами и минералами.

Представитель бренда «Росэнерджи» пояснил, что такие добавки можно использовать для того, чтобы разнообразить рацион.