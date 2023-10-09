Актер Павел Баршак вышел на связь после нападения

Актер Павел Баршак ("Убойная сила", "Три мушкетера") отказался давать развернутый комментарий после событий минувших выходных. В ночь на 8 октября он подвергся нападению сталкера своей подруги прямо в ее квартире. Актер попал в больницу с переломами ребер и закрытой травмой грудной клетки. Туда его увезли после того, как актеру стало плохо на съемочной площадке.

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Ссора и драка произошла из-за женщины, 32-летней Анастасии. Александр Табаков, ранее уже привлекавшийся к ответственности за избиение другого мужчины, оказывал женщине знаки внимания, которые она отвергла. Сталкер сначала поругался с Баршаком по телефону, а затем уже ночью залез через балкон в квартиру к Анастасии.

"Все в порядке, завтра на смену", - заявил артист "СтарХиту".

При этом Баршак отказался рассказывать подробности произошедшего.