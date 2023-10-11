Спрос на сотрудников сферы креативных индустрий вырос почти в три раза

Количество вакансий в сфере креативных индустрий выросло в 2,7 раза в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средние предлагаемые зарплаты для таких сотрудников увеличились на 42%, свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В третьем квартале 2023 года число вакансий в сфере креативных индустрий увеличилось в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Вслед за приростом количества вакансий растут и средние предлагаемые зарплаты. В третьем квартале 2023 году увеличение составило 42% год к году и достигло отметки в 47 676 рублей", - говорится в результатах исследования.

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Отмечается, что большинство специалистов в творческом секторе получают зарплату на основе почасовой или сдельной ставки. Если говорить о спросе работодателей на сотрудников сферы креативных индустрий, то самыми востребованными специалистами стали аниматоры - в третьем квартале 2023 года предложений о работе для них стало в 4,3 раза больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году. При этом средние предлагаемые заработные платы выросли на 34% - до 39 470 руб.

Спрос на моделей увеличился в 2,1 раза, им готовы платить 47 903 руб - это на 44% больше, чем в 2022 году. Именно у моделей среди всех творческих специалистов произошел наибольший рост средних зарплатных предложений, так как в последнее время значительно выросла востребованность онлайн-покупок и продавцы чаще привлекают моделей для фотосъемки товаров.

Также число вакансий для дизайнеров выросло в 1,7 раза, средние предлагаемые зарплаты увеличились на 33% (56 594 руб).

Кроме того, количество вакансий для визажистов увеличилось в 1,5 раза, их зарплатные предложения выросли на 5% (45 849 руб). Спрос работодателей на звукорежиссеров и видеооператоров вырос в 1,3 раза, работодатели готовы платить им больше на 34% (32 844 ру) и 8% (46 660 руб) соответственно.