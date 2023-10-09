"Выстоим мы и сейчас": Слепаков поддержал Израиль в войне с ХАМАС
Российский комик Семён Слепаков (внесён в список иностранных агентов Минюстом России) выразил слова поддержки народу Израиля. Об этом он написал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас. Сил и мужества военным, освобождения пленным, выздоровления раненым, соболезнования потерявшим родных и близких. Единства и Мира Израилю. Ам Исраэль Хай!», — написал он.
К своей публикации Слепаков добавил фотографию с флагом Израиля.
Отметим, что сам Слепаков называет себя евреем. Кроме того, в последнее время комик с семьёй проживал в Тель-Авиве.
7 октября Израиль подвергся атаке боевого крылы палестинского движения «Хамас».