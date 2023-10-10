Названы сроки возвращения российских туристов из Израиля

Турагенты заявили, что организованные российские туристы не спешат возвращаться из Израиля на родину и планируют приехать лишь через одну-две недели. Такие сроки назвала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Несмотря на тяжелую ситуацию в ряде регионов Израиля из-за атаки ХАМАС, туристы спокойно отдыхают на морских курортах. По словам представителя одного из туроператоров, даты возвращения россиян в страну разные, однако никто не собирается прерывать отпуск досрочно.

При этом находящиеся в Израиле не для отдыха граждане России обращаются в отечественную дипмиссию с просьбой эвакуировать их. Поступило уже несколько сотен заявок.