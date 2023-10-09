Минэкономразвития дало рекомендации находящимся в Израиле гражданам России

Гражданам РФ, находящимся в Израиле, следует избегать массового скопления людей, пояснили в Минэкономразвития. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе отметили, что россиянам необходимо проявлять должную предосторожность и бдительность, избегать районов массового скопления людей.

Кроме того, гражданам РФ рекомендуется воздержаться от участия в митингах, демонстрациях. Также им не следует приближаться к военным или иным закрытым объектам, вступать в столкновения с полицией.

Напомним, что в субботу, 7 октября, между палестинским движением ХАМАС и Израилем начались активные боевые действия. В первый день конфликта бойцам движения удалось занять ряд населенных пунктов и военную базу.

В ответ на атаки со стороны ХАМАС Армия обороны Израиля нанесла сильные удары по сектору Газа. Кроме того, Тель-Авив официально объявил, что страна находится в состоянии войны.