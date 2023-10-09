Писателя Быкова* заподозрили в дискредитации ВС РФ

Следственный комитет России проверяет писателя Дмитрия Быкова по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что проверку организовали на основании обращения «о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ». При этом о каких именно высказываниях идет речь он не уточнил.

Напомним, что в июле 2022 года Быкова включили в список иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. В июне 2023 года из-за отсутствия статуса иноагента в его постах в Telegram-канале писателя оштрафовали в РФ на 40 тысяч рублей. Известно, что Быков находится за границей.