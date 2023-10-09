ВОЗ призвала скорее пройти вакцинацию от COVID-19 и гриппа

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывает как можно скорее пройти вакцинацию людей, которые еще не защищены от COVID-19 и сезонного гриппа. Особенно это касается группы риска.

По данным организации, в течение зимнего сезона в 2022 году наблюдалась избыточная смертность из-за этих двух заболеваний. Особенно среди очень молодых и очень пожилых.

В группы риска входят люди с сопутствующими заболеваниями, беременные женщины, люди с ослабленным иммунитетом. Вакцинация остается сильнейшим средством как против гриппа, так и против COVID-19, подчеркнули в ВОЗ.

«Крайне важно развернуть целенаправленные кампании вакцинации, чтобы охватить людей, подверженных риску, в преддверии зимнего сезона, в том числе с возможностью сочетать вакцинацию с бустерами вакцин против COVID-19», — отметила еврокомиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.