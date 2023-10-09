Хозяева квартиры на северо-западе Москвы нашли змею под диваном

Хозяйка квартиры на северо-западе Москвы во время уборки обнаружила змею, притаившуюся под диваном. Об этом в понедельник, 9 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

© пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Животное нашли по адресу бульвар Генерала Карбышева, дом 19 корпус 1. Хозяйка квартиры делала уборку, заметила под диваном змею, испугалась и позвонила по номеру 112.

На место прибыл расчет пожарно-спасательного отряда № 205. Специалисты аккуратно извлекли рептилию и поместили в банку.

— На данный момент чешуйчатое животное ждет, когда его заберут работники Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, — пишет Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».