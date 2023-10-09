Сына Максима Виторгана могут призвать в армию Израиля

Сына актера Максима Виторгана Даниила могут призвать в израильскую армию. Как сообщает Telegram-канал SHOT, он отслужил в ЦАХАЛ и демобилизовался месяц назад, из-за чего может оказаться в списке резервистов, которых сейчас призывают для борьбы с ХАМАС.

До начала спецоперации на Украине 23-летний Виторган отслужил в Вооруженных силах РФ и поступил во ВГИК. Позднее планы семьи изменились — они переехали в Израиль. Там молодого человека призвали в местную армию. По законам Израиля, через год после прохождения срочной службы иностранцы могут ускоренно получить израильское гражданство.

Месяц назад Виторган-старший поздравил сына с демобилизацией. Сам Даниил радовался этому и в социальных сетях благодарил сослуживцев, с которыми они «хорошо повеселились».

Перед обострением конфликта в Израиле Виторган-младший путешествовал по Европе с сестрой и девушкой, а День рождения он отметил в Амстердаме. Неизвестно, успел ли сын актера вернуться в Израиль до начала войны, однако в таком случае ему грозит мобилизация, поскольку в армию сейчас призывают всех, кто прошёл срочную службу.

Напомним, что в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд израильских городов и захватить некоторое количество бронетехники.