В Госдуме предложили продолжить обновление школьных учебников

Новиков предложил продолжить обновление школьных учебников
Процесс обновления школьных учебников еще не завершен, его предстоит пройти полностью. Об этом сказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков на круглом столе фракции КПРФ на тему: «Преподавание истории в российской системе образования: вопросы совершенствования программ и учебных пособий» в Госдуме 9 октября.
Парламентарий отметил, что фракция поддержала идею создания единого учебника истории. Он продемонстрировал новые пособия для старших классов, которыми сейчас снабжают российские школы.
«Нас, тем не менее, удивляет, что появление этих учебных пособий подается как финал процесса, как некая заслуга, которая позволяет авторам почивать на лаврах. Мы, конечно, с этим согласиться не можем по многим причинам», — отметил политик.
В новых пособиях должны быть в полной мере учтены требования к объективному освещению исторического пути, который прошел наш народ, с честным рассказом об успехах и взлетах, достижениях и подвигах, причинах неудач и падений, пояснил парламентарий.
«Нынешние сдвиги к лучшему в российской системе образования считаем недостаточными. Нужно двигаться дальше, предстоит в полной мере соединить уникальные достижения советской педагогики, возрастной психологии, методик преподавания с современными в том числе мультимедийными возможностями. Но нельзя забывать, что форма не может и не должна подменять содержание. Содержание преподавания — главное», — подытожил Новиков.