В РФ оценили число находящихся в Палестине россиян

«Палестину покинуть в индивидуальном порядке практически невозможно, она со всех сторон контролируется Израилем. Те, кто может выехать через Бен-Гурион, – это очень малое количество. Они нам не отчитываются, что уехали», – сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской нацадминистрации Алия Зарипова.