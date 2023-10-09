В РФ оценили число находящихся в Палестине россиян

Раскрыто число находящихся в Палестине россиян
Покинуть Палестину в индивидуальном порядке сейчас практически невозможно, ситуация очень сложная. В консульстве сообщили количество находящихся в стране россиян.
«Палестину покинуть в индивидуальном порядке практически невозможно, она со всех сторон контролируется Израилем. Те, кто может выехать через Бен-Гурион, – это очень малое количество. Они нам не отчитываются, что уехали», – сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской нацадминистрации Алия Зарипова.
В Иордании не все КПП открыты для обычных граждан, добавила Зарипова. Решение об эвакуации россиян из Палестины еще не принято, отметила пресс-секретарь. Однако списки желающих покинуть страну уже готовятся.
В секторе Газа находится около 1,2 тысячи россиян. Всего на консульском учете в Палестине состоит свыше двух тысяч граждан РФ. Информации о пострадавших не поступало, заключила Зарипова.