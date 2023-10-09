"Все заинтересованные государства, и Израиль, и соседи, и международное сообщество немного в растерянности, в том смысле, что неожиданная вспышка насилия произошла. Вроде бы конкретного повода для такого резкого обострения не просматривается, но на самом деле надо искать причины в том, что долгое время политический процесс был фактически блокирован, блокирован он был усилиями Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, который активно корректирует свою политику, приспосабливая ее к интересам США", - сказал он.