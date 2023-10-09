Посол в Израиле сообщил, что Россия находится в контакте с Палестиной и Израилем
Россия находится в контакте с Израилем и Палестиной с самого начала эскалации, страсти накалены с обеих сторон. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"С самого начала эскалации мы находимся в контакте со всеми сторонами - с палестинцами, израильтянами, региональными соседями, - сказал Викторов. - Сегодня состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарем Лиги арабских государств [Ахмедом Абу аль-Гейтом]. Разумеется, нынешняя ситуация займет первоочередное место в этих переговорах".
"Страсти накалены с обеих сторон, мировое сообщество напряжено следит за ситуацией", - отметил посол РФ.
Россия не исключает вывоз российских граждан с территории Израиля, если того потребует ситуация, заявил дипломат.
"Если ситуация будет усложняться, будем принимать более радикальные меры по вывозу наших граждан, если того потребует ситуация", - сказал он.
Международное сообщество в растерянности от палестино-израильской эскалации, но ее причины - в блокировке политического процесса со стороны США и Евросоюза, отметил посол.
"Все заинтересованные государства, и Израиль, и соседи, и международное сообщество немного в растерянности, в том смысле, что неожиданная вспышка насилия произошла. Вроде бы конкретного повода для такого резкого обострения не просматривается, но на самом деле надо искать причины в том, что долгое время политический процесс был фактически блокирован, блокирован он был усилиями Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, который активно корректирует свою политику, приспосабливая ее к интересам США", - сказал он.
В работе аэропорта Бен-Гурион есть ограничения, но техническая возможность улететь есть, сообщил посол РФ в Израиле.
"Конечно, есть ограничения на работу аэропорта, но, как нам неофициально сказали, [они] работают в полурегулярном режиме, в том смысле, что нет никакой отмены полной рейсов. <...> Физическая и техническая возможность покинуть Израиль для российских граждан есть, но, конечно, там есть и сложности", - сказал он.
По его словам, Россия призывает Израиль и Палестину прекратить насилие и вернуться за стол переговоров.