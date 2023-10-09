В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех московских аэропортах в понедельник, 9 октября, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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В Домодедово задержали вылеты девяти самолетов. Во Внуково тем временем перенесли пять авиарейсов, два — отменили. В Шереметьево задержали четыре рейса.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.