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РИА Новости: писателя Быкова проверяют на дискредитацию ВС России

Писателя Дмитрия Быкова* проверяют по статье о дискредитации Вооружённых сил России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Писателя Быкова проверяют на дискредитацию ВС России
© РИА Новости

«Проверка проводится СК Российской Федерации на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС России», — сказали агентству.

Как отмечается, сейчас быков находится за рубежом.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.07.2022.