Писателя Быкова проверяют на дискредитацию ВС России

Писателя Дмитрия Быкова* проверяют по статье о дискредитации Вооружённых сил России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Проверка проводится СК Российской Федерации на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС России», — сказали агентству.

Как отмечается, сейчас быков находится за рубежом.