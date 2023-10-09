РИА Новости: писателя Быкова проверяют на дискредитацию ВС России
Писателя Дмитрия Быкова* проверяют по статье о дискредитации Вооружённых сил России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Проверка проводится СК Российской Федерации на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС России», — сказали агентству.
Как отмечается, сейчас быков находится за рубежом.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.07.2022.