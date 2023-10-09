Россиянам в Израиле дали рекомендации по безопасности

Минэкономразвития России дало рекомендации по безопасности гражданам РФ, находящимся в данный момент в Израиле. Они опубликованы на официальном сайте ведомства.

Так, на портале отмечается, что россиянам следует проявлять предосторожность и бдительность, избегать районов массового скопления людей и других мест повышенного риска, столкновений с полицией и участия в публичных манифестациях. Соотечественникам также порекомендовали не приближаться к военным или иным закрытым объектам.

Кроме того, находящихся в Израиле российских граждан попросили соблюдать все требования местных властей, строго выполнять нормы национального законодательства и отслеживать актуальные сообщения на сайтах МИД России и росзагранучреждений (РЗУ).

«Особое внимание следует уделять размещаемым в интернете материалам Кризисно-ситуационного центра МИД России, а также новостной ленте мобильного приложения "Зарубежный помощник"», — отметили в Минэкономразвития.

На сайте ведомства также опубликованы экстренные телефоны РЗУ.