В Сочи запретили купание на пляжах в центре города

Купание на пляжах в центре Сочи вдоль набережной «Маяк» запрещено, у прибрежных зон установлены флаги красного цвета. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне в региональном главке МЧС России объявили о штормовом предупреждении из-за непогоды. В ведомстве уточнили, что 8-9 октября возможны смерчи над морем от Магри до Веселого, ливни, порывистый ветер до 25 метров в секунду.

На фоне этого спасатели установили на пляжах центральной набережной Сочи установили флаги красного цвета. Они означают, что погружение в воду запрещено, но отдыхать на берегу разрешается.

Сотрудник пляжа «Маяк» пояснил, что два сектора, первый и второй, доступны для купания, так как в них волнение моря небольшое. Он добавил, что запрещено купаться в третьем и четвертом секторах.