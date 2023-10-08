В "Руки Вверх!" прокомментировали внезапную смерть клавишника Капырина

В группе "Руки Вверх!" прокомментировали внезапную смерть клавишника Капырина
Смерть клавишника группы "Руки Вверх!" Владимира Капырина стала шоком для всего коллектива. Музыканты находятся в ожидании дополнительной информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора группы Роберта Погосяна.
"Какое-то следствие ведется. Мы сами в ожидании, чтобы понять, как это вообще могло произойти", - рассказал информационному агентству Погосян.
Напомним, Капырин был найден мертвым 5 октября у себя в квартире. Отец артиста заявил, что на теле сына обнаружены следы избиения. Московская полиция проводит проверку, однако по предварительным данным, причиной смерти Капырина стала остановка сердца.
Как смерть Капырина скажется на гастрольном графике группы и записи новых треков, пока неизвестно.