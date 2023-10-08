В "Руки Вверх!" прокомментировали внезапную смерть клавишника Капырина

Смерть клавишника группы "Руки Вверх!" Владимира Капырина стала шоком для всего коллектива. Музыканты находятся в ожидании дополнительной информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора группы Роберта Погосяна.

© Владимир Капырин/ vk.com

"Какое-то следствие ведется. Мы сами в ожидании, чтобы понять, как это вообще могло произойти", - рассказал информационному агентству Погосян.

Напомним, Капырин был найден мертвым 5 октября у себя в квартире. Отец артиста заявил, что на теле сына обнаружены следы избиения. Московская полиция проводит проверку, однако по предварительным данным, причиной смерти Капырина стала остановка сердца.