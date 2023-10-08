Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Израиль

Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минэкономразвития России в соответствии с информацией МИД РФ информирует туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в Израиле», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что российским туристам, находящимся в Израиле, следует проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

Министерство также рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки.

Напомним, что в субботу, 7 октября, боевики палестинского движения ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля. После удара они заняли ряд населенных пунктов и военные базы на юге страны.