Патриарх Кирилл призвал монахов посещать раненых в госпиталях

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал монахов посещать раненых, проходящих лечение в госпиталях.

"Нужно обязательно найти место приложения не только своей молитвенной силы, но и своего внимания, своей любви. Чтобы не было так, что патриаршие добровольцы ходят по госпиталям, а монахи не ходят", - приводит пресс-служба слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), которые он произнес на братской трапезе по окончании литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

"В первую очередь именно монашествующие должны посещать наших раненых!" - отметил патриарх.

Предстоятель РПЦ подчеркнул: "Настало время сугубой ответственности церкви за наш народ и нашу страну". И эта ответственность заключается прежде всего в молитве и в помощи тем, кто защищает Отечество, и тем, кто пострадал, защищая его, добавил он.