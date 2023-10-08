В 9 регионах России пропало электричество

Из-за сильного ветра и дождей в девяти регионах России было нарушено электроснабжение. О массовых коммунальных проблемах по причине непогоды сообщили в МЧС, передаёт ТАСС.

«Сильный дождь и порывы ветра до 20 м/с привели к нарушению электроснабжения в девяти субъектах России», - рассказали спасатели.

Отмечается, что в воскресенье подача электричества возобновлена в Ленинградской области. Пока продолжаются работы в Псковской, Новгородской, Курской, Калужской и Орловской области.

Также, по данным МЧС, упало более 200 деревьев, повреждено около 30 автомобилей.

Только в Петербурге спасатели совершили более 180 выездов, из них 163 раза по причине падения деревьев. Аналогичные инциденты зафиксированы в Московской, Брянской, Орловской и Тульской областях.