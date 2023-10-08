В Сочи предупредили о смерчах

Смерчи в акватории Сочи могут произойти 8 и 9 октября. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели сообщили, что на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение по формированию смерчей. В прогнозе гидрометеорологов ФГБУ «СЦГМС ЧАМ» отмечен участок, где стихийные явления наиболее вероятны.

«8 и 9 октября 2023г. на участке Магри – Веселое (г.Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем», – сказано в сообщении.

Кроме того, в регионе усиливается «ветровая нагрузка»

В МЧС рассказали, что в случае возникновения и выхода смерча на сушу, надо укрыться в ближайшей канаве или любой впадине, лечь на дно и плотно прижаться к земле. В здании необходимо отойти от окон и занять безопасное место у стен внутренних помещений.