Путин предрек хороший урожай в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году в России будет хороший урожай зерна, овощей и фруктов, а также вырастет производство мяса, рыбы и молока. Об этом он рассказал в поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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Российский глава напомнил, что в прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна — почти 158 миллионов тонн. Путин уточнил, что работники сельского хозяйства обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия.