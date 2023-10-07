Военэксперт рассказал о многоуровневой защите Крымского моста

Спустя год после теракта, совершенного ВСУ на Крымском мосту, для защиты переправы через Керченский пролив была создана многоуровневая система, включающая средства ПВО, береговую охрану, противодействие диверсионным группам и другие методы, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он добавил, что сейчас Крымский мост максимально защищен от вражеских атак.

Я это видел своими глазами, видел многоуровневую защиту, выстроенную там. Однако от неожиданностей никто не застрахован. Защита Крымского моста — постоянный вызов для России, поскольку для Украины мост — бельмо на глазу, — заявил Литовкин.

По мнению эксперта, «украинцы продолжат атаки на мост, хотя в первую очередь подобные диверсии носят информационно-пропагандистский эффект».

6 октября в Севастополе была объявлена тревога из-за угрозы опасности с воздуха, написал в своем Telegram-канале местный губернатор Михаил Развожаев. Жителям рекомендовали закрыть окна, выключить газ и водоснабжение, а также временно отключить электричество.