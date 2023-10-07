Умер певец Бруно Филиппини

5 октября ушел из жизни Бруно Филиппини, итальянский музыкант, певец, актер, автор песен, телеведущий, бэнд-лидер, победитель ряда музыкальных фестивалей и участник смотра в Сан-Ремо.

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Артист ушел из жизни в родном Риме в возрасте 78 лет. Информация об этом появилась на профильных ресурсах.

Причина не называется. Похоронят исполнителя сегодня.

Филиппини родился в 1945 году. Пел в хоре Сикстинской капеллы. В 1963-м впервые стал победителем музыкального фестиваля. Через год впервые участвовал в "Сан-Ремо" - с песней Sabato Sera.

Дебютную EP выпустил в 1964-м, первую полноформатную пластинку - годом позже.

Как актер появляется в антологии "Ведьмы" (снятый Висконти сегмент "Ведьма, сожженная заживо"), в "Ромео и Джульетте" Дзиффирелли (картина взяла два "Оскара", три "Золотых глобуса" и множество других наград), в ленте "Песенки, шпана и куколки", других.