Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

«Господь судил Вам встать у кормила государственного управления России в переломный момент ее исторического бытия. За минувшие годы под Вашим руководством произошли поистине эпохальные перемены, преобразившие облик нашего Отечества и жизнь сограждан», — приводятся на сайте слова патриарха.

Он отметил вклад Путина в суверенитет России и его заботу о социально-экономическом развитии страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с его 71-м днем рождения. Он отметил, что в республике высоко ценят вносимый российским главой вклад в укрепление всеобъемлющих связей между государствами и выразил уверенность, что доверительное общение с Путиным поспособствует динамичному развитию отношений