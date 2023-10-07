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На юге России прогнозируют похолодание, дожди и ветер

Неустойчивая погода прогнозируется на юге России и Северном Кавказе в ближайшие дни в связи с предстоящей чередой циклонов. Похолодает, повсеместно пройдут дожди, которые будут сопровождаться ветром, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

На юге России прогнозируют похолодание и ветер
© РИА Новости

"Череда циклонов, разных по своему происхождению, окажет существенное влияние на погоду на юге России и Северном Кавказе. Она будет очень неустойчивая. <…> Ожидается похолодание, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-5 градусов. В регионах пройдут дожди, особенно интенсивные - в Ростовской и Волгоградской областях, при этом они будут сопровождаться ветром", - сказала она.

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В предстоящие выходные циклон, углубляясь и увеличиваясь в размерах, будет смещаться от Финского залива через север Центрального региона в северное Поволжье. К концу выходных он займет почти всю Русскую равнину, за исключением крайнего юга, уточнила Котилевская.

О погоде в регионах

В Волгограде в выходные дни пройдут ливни, местами с грозами, с усилением западного ветра в порывах до 17-22 м/с и ухудшением видимости до 800 м. В субботу столбики термометров опустятся до 10-15 градусов, в ночь с воскресенья на понедельник возможны заморозки, днем воздух прогреется только до 9-14 градусов.

В Ростове-на-Дону в воскресенье пройдут ливни при температуре воздуха 16-18 градусов, с порывами ветра до 20 м/с. В начале следующей недели в Ростовской области похолодает до 11-13 градусов в дневные часы. В Краснодаре в субботу до 20-21 градуса, в воскресенье до 24 градусов, преимущественно без осадков, но с порывами ветра до 20 м/с. Сильные дожди прогнозируют в Краснодарском крае с воскресенья на понедельник.

В Сочи в выходные дни пройдут кратковременные дожди при температуре 21-23 градуса. Во Владикавказе также ожидаются небольшие дожди, в субботу до 16-18 градусов, в воскресенье до 25 градусов. В Севастополе в субботу и воскресенье до 20-22 градуса, в воскресенье - ветер с порывами до 18-20 м/ с, вечером дождь. В Ялте в ночь с воскресенья и понедельник похолодание до 10-12 градусов.

В Калмыкии в воскресенье и понедельник местами пройдут сильные дожди, усилится западный ветер с порывами до 28 м/ с. Температура воздуха в ночные часы составит 8-13 градусов. 10 и 11 октября в республике ожидается понижение температуры воздуха до 0-5 градусов.

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