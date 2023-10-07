На юге России прогнозируют похолодание и ветер

Неустойчивая погода прогнозируется на юге России и Северном Кавказе в ближайшие дни в связи с предстоящей чередой циклонов. Похолодает, повсеместно пройдут дожди, которые будут сопровождаться ветром, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Череда циклонов, разных по своему происхождению, окажет существенное влияние на погоду на юге России и Северном Кавказе. Она будет очень неустойчивая. <…> Ожидается похолодание, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-5 градусов. В регионах пройдут дожди, особенно интенсивные - в Ростовской и Волгоградской областях, при этом они будут сопровождаться ветром", - сказала она.

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В предстоящие выходные циклон, углубляясь и увеличиваясь в размерах, будет смещаться от Финского залива через север Центрального региона в северное Поволжье. К концу выходных он займет почти всю Русскую равнину, за исключением крайнего юга, уточнила Котилевская.

О погоде в регионах

В Волгограде в выходные дни пройдут ливни, местами с грозами, с усилением западного ветра в порывах до 17-22 м/с и ухудшением видимости до 800 м. В субботу столбики термометров опустятся до 10-15 градусов, в ночь с воскресенья на понедельник возможны заморозки, днем воздух прогреется только до 9-14 градусов.

В Ростове-на-Дону в воскресенье пройдут ливни при температуре воздуха 16-18 градусов, с порывами ветра до 20 м/с. В начале следующей недели в Ростовской области похолодает до 11-13 градусов в дневные часы. В Краснодаре в субботу до 20-21 градуса, в воскресенье до 24 градусов, преимущественно без осадков, но с порывами ветра до 20 м/с. Сильные дожди прогнозируют в Краснодарском крае с воскресенья на понедельник.

В Сочи в выходные дни пройдут кратковременные дожди при температуре 21-23 градуса. Во Владикавказе также ожидаются небольшие дожди, в субботу до 16-18 градусов, в воскресенье до 25 градусов. В Севастополе в субботу и воскресенье до 20-22 градуса, в воскресенье - ветер с порывами до 18-20 м/ с, вечером дождь. В Ялте в ночь с воскресенья и понедельник похолодание до 10-12 градусов.