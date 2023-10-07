Статуя льва с золотыми гениталиями исчезла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге исчезла пятиметровая скульптура льва с золотыми гениталиями. Ранее такой подарок городу преподнесла компания Sima-Land. Пресс-секретарь главы администрации города Денис Каракулов сказал «Подъему», что мэр Алексей Орлов не давал об этом распоряжений. При этом сейчас в городе обсуждается вопрос о демонтаже еще одного подарка компании — медиаэкрана на улице Вайнера, сообщает URA.RU.

© Соцсети

Это компания устанавливала, и это их решение (демонтировать. — NEWS.ru). Никаких поручений глава не давал, — сказал собеседник «Подъема».

Telegram-канал «Медиаэкран на Вайнера», который ведут представители компании Sima-Land, не комментировал демонтаж скульптуры. При этом утром там появилась запись, которая может относиться к статуе.

Появился утром, неожиданно, из ночи. Красивый, огромный, с горящими глазами. Он был необычный, с юмором и хотел понравиться людям. Не увидев ответного огня в глазах некоторых людей, он грустно опустил голову и пошел к себе домой, чтобы сохранить мир, — говорится в публикации.

По данным URA.RU, сейчас в Екатеринбурге решается вопрос о демонтаже медиаэкрана на улице Вайнера, который компания Sima-Land установила в начале августа. Осведомленный источник издания сообщил, что причина та же, что привела к демонтажу льва с позолоченными гениталиями.

Представители Sima-Land разместили в Telegram-канале инсталляции петицию с требованием ее сохранить.