Американский журналист сделал один вывод после поездки в Россию
Патриотизм среднего гражданина России напоминает сильную волю патриотов Соединенных Штатов, сообщил в соцсети X американский журналист Джексон Хинкл.
Так он прокомментировал свою поездку в Россию.
«Самый главный вывод, который я извлек из своего пребывания в России, заключается в том, что глубоко патриотические и традиционные взгляды среднего россиянина напоминают мне о сильной воле патриотов в нашей американской глубинке», — написал он.
Представитель СМИ также осудил стремление либеральной элиты западных стран воздвигнуть между россиянами и американцами «стену недоверия», которая искусственная и реально не существует.
Ранее Хинкл заявил о восхищении от красоты Москвы, которую он сравнил ее с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом и Лондоном. Журналист отметил высокий уровень сервиса в российском мегаполисе, инфраструктуры, а также отсутствие на улице «бездомных и наркоманов».