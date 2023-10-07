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Американский журналист сделал один вывод после поездки в Россию

Патриотизм среднего гражданина России напоминает сильную волю патриотов Соединенных Штатов, сообщил в соцсети X американский журналист Джексон Хинкл.

Американский журналист сделал один вывод после поездки в Россию
© ТАСС

Так он прокомментировал свою поездку в Россию.

«Самый главный вывод, который я извлек из своего пребывания в России, заключается в том, что глубоко патриотические и традиционные взгляды среднего россиянина напоминают мне о сильной воле патриотов в нашей американской глубинке», — написал он.

Представитель СМИ также осудил стремление либеральной элиты западных стран воздвигнуть между россиянами и американцами «стену недоверия», которая искусственная и реально не существует.

Ранее Хинкл заявил о восхищении от красоты Москвы, которую он сравнил ее с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом и Лондоном. Журналист отметил высокий уровень сервиса в российском мегаполисе, инфраструктуры, а также отсутствие на улице «бездомных и наркоманов».

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