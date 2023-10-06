Минцифры назвало случаи, когда гражданин может показывать цифровой паспорт вместо бумажного

«Случаи, когда представление гражданами РФ сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность <…> в электронной форме с использованием мобильного приложения „Единый портал государственных и муниципальных услуг“, приравнивается к предъявлению таких документов: подтверждение совершеннолетнего возраста покупателя алкогольной продукции», — говорится в тексте документа.

Также цифровым паспортом можно будет воспользоваться при покупке табака и никотиносодержащей продукции.

Цифровой паспорт можно будет предъявить при посадке в поезд и на междугородний автобус. Нововведением позволят воспользоваться при заселении в гостиницу. Подтвердить свою личность при помощи мобильного телефона россияне смогут в больнице, при обращении в госорганы и в других ситуациях.