Николай Дроздов заявил о разногласиях врачей по поводу своего диагноза

За состоянием здоровья популярного российского телеведущего Николая Дроздова следит вся страна. Недавно появилась информация, что у 86-летнего ученого-зоолога диагностировано онкологическое заболевание. Однако сам Дроздов заявил, что к действительности это никакого отношения не имеет. При этом свой точный диагноз знаменитость назвать не может.

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По его словам, медики постоянно «разное говорят», поэтому иногда понять их крайне сложно. Пользователи Сети, как отметил сам Дроздов, «передергивают». Также телеведущий пожаловался, что его супруга уже стала ругаться, поскольку телефон «разрывается» от звонков желающих узнать, что же на самом деле с ученым.

— Я чувствую себя нормально: лечусь. Вы же по голосу чувствуете. Я нахожусь дома. Но под наблюдением врачей. Иногда мы их вызываем, они приходят. Иногда сам езжу к ним. В общем, все нормально. Соблюдаю все их рекомендации, — цитирует слова Дроздова «MK».