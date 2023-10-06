Россияне назвали главные качества Путина

Одним из главных качеств, которым обладает президент России Владимир Путин, является спокойствие. Так охарактеризовали главу государства 89 процентов респондентов, свидетельствуют Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведен в преддверии дня рождения российского лидера, 7 октября.

Также в глазах граждан Путин волевой, решительный (86 процентов) и мудрый (80 процентов). Кроме того, почти три четверти россиян назвали президента честным, порядочным (74 процента) и справедливым (73 процента). Его умение уважать и слушать других людей оценили 72 процента опрошенных.

Еще 72 процента респондентов считают, что Путин многое делает для России и ее жителей, с ними не согласился 21 процент. В свою очередь, почти три четверти россиян уверены в том, что действующий президент обеспечит стране стабильность и развитие. Так думают по 74 процента респондентов соответственно. Их точку зрения не разделяют 18 и 19 процентов опрошенных граждан.