Власти Крыма демонтировали из парка миниатюр под Бахчисараем копию американской статуи Свободы. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

По его мнению, это стало важным символическим актом. Зависимость России от Запада символом которой является этот памятник, сыграла очень плохую роль, заявил Константинов на мероприятии.

По его мнению, атрибуты западной цивилизации необходимо заменить на памятники «нашей русской цивилизации».