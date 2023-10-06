В России могут ввести штрафы до 20 миллионов рублей за утечку биометрии
В парламент России внесли законопроект, устанавливающий штрафы до 20 миллионов рублей за утечку биометрических персональных данных. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно тексту законопроекта, для гражданских лиц предусмотрен штраф от 400 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Должностные лица могут получить штраф от 2 до 3 миллионов рублей. Самому суровому наказанию будут подвержены юридические лица — за утечку биометрических данных их могут оштрафовать от 15 до 20 миллионов рублей. При этом, в случае повторных нарушений штраф может составить процент от годовой выручки — от 0,1% до 3%.
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а также один из соавторов законопроекта Ирина Рукавишникова рассказала, что законопроект уже поддержали в правительстве.
«Нововведения касаются ужесточения административной ответственности за нарушение требований законодательства в области персональных, в том числе биометрических, данных. Концепция законопроекта правительством РФ поддержана, внесение в Госдуму ожидается в ближайшее время», — рассказала она.
Ранее Госдума России приняла законопроект об интеграции цифрового рубля в налоговую систему.