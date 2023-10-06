В России могут ввести штрафы до 20 миллионов рублей за утечку биометрии

Согласно тексту законопроекта, для гражданских лиц предусмотрен штраф от 400 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Должностные лица могут получить штраф от 2 до 3 миллионов рублей. Самому суровому наказанию будут подвержены юридические лица — за утечку биометрических данных их могут оштрафовать от 15 до 20 миллионов рублей. При этом, в случае повторных нарушений штраф может составить процент от годовой выручки — от 0,1% до 3%.