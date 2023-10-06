Артемий Лебедев приехал в Грозный и извинился перед Кадыровым

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что во время поездки в Чечню встретился с главой региона Рамзаном Кадыровым и извинился перед ним. По его словам, поездка была рабочей, однако нашлось место и для личного.

Удалось пять минут с глазу на глаз пообщаться с Рамзаном Кадыровым. Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за все, что могло его задеть в моих высказываниях, — написал Лебедев.

Он выяснил, что команда главы Чечни присылает ему «все, на что можно обидеться, и не присылают то, чем можно гордиться». При этом блогер подчеркнул, что всегда уважал и часто хвалил Кадырова за принимаемые им решения.

В этом посте подтверждаю свое совершеннейшее почтение Рамзану, прошу прощения и извиняюсь, — подытожил дизайнер.