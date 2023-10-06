Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в Крыму

С 8 октября погода в Крыму резко ухудшится, ожидаются сильные дожди и похолодание. Об этом в беседе с «Известями» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, погода в Крыму начнет ухудшаться уже 8 октября, а в понедельник, 9 октября, пойдет сильный дождь, который будет длиться целые сутки и превысит пороговые значения.

«Он может приводить к подтоплению и к другим негативным последствиям», — отметил Вильфанд.

Синоптик добавил, что дождь будет сопровождать сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 27 метров в секунду. Температура воздуха 9 октября в Крыму на фоне ухудшения погоды упадет на 8-10 градусов до плюс 10-15 градусов днем и 2-7 градусов ночью.