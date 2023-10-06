Кадыров рассказал о поздравлении от Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что получил поздравление с днем рождения от президента РФ Владимира Путина и это «безмерно приятно и трогательно». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года. В этот день в Чечне отмечается день города Грозного, день учителя и день чеченской молодежи.

По словам Рамзана Кадырова, он «чрезвычайно счастливый человек».

«Безмерно приятно и трогательно получать поздравления от национального лидера нашей огромной страны, президента России Владимира Владимировича Путина. Он поздравил меня с днем рождения, а также передал наилучшие пожелания учителям и чеченской молодежи. Их мы чествовали 5 октября», - заявил Кадыров.

Также он отметил, что получил поздравления от главы правительства, министров и вице-премьеров, а также губернаторов российских регионов и руководителей стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом Кадыров подчеркнул, что в поздравлениях особое место отводилось заново отстроенному городу Грозному.

«Самое главное - доверие президента! (…) И если мы его подведем, то можно не сомневаться, наша цена - это грош», - заявил руководитель республики.