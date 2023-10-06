СМИ: умер режиссер озвучки «Гарри Поттера» и «Догмы» Вячеслав Максаков
Советский и российский режиссер кино и дубляжа Вячеслав Максаков скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, предварительной причиной смерти Максакова назвали сердечный приступ.
Вячеслав Максаков - режиссер дубляжа фильмов «Запах женщины», «Догма», «Пианист», первой «Пилы», «Гарри Поттера и узника Азкабана», «Мальчишника в Вегасе» и многих других.
Также Максаков снялся в двух картинах Никиты Михалкова - «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Сибирский цирюльник» - и стал автором сценария и режиссером четырех фильмов.
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